Real Madrid : Karim Benzema répond sèchement à Noël Le Graët !

Publié le 24 juillet 2020 à 17h00 par Th.B.

Président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët a livré un chaleureux message à l’encontre de Karim Benzema concernant sa saison pleine de réussite avec le Real Madrid. Pas de quoi impressionner le principal intéressé, plus sélectionné en Équipe de France depuis de longues années.

Le 8 octobre 2015. Cette date ne vous dit peut-être rien, mais elle représente un tournant de la carrière de Karim Benzema. En effet, cette victoire face à l’Arménie de l’Équipe de France (4-0) sonnait le glas de la carrière internationale de l’attaquant du Real Madrid. À cause de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Benzema n’a plus jamais été sélectionné par Didier Deschamps. Les Bleus ont échoué sans lui face au Portugal à l’Euro 2016 et se sont posés sur le toit du monde en Russie en 2018, toujours sans le numéro 9 du Real Madrid. Auteur d’une très belle saison d’un point de vue collectif et individuel, deuxième meilleur buteur de la Liga derrière Lionel Messi, Benzema a reçu les éloges de Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football.

« Je préfère en rire »

Sur les ondes de RMC , le président Le Graët a dressé un portrait plutôt flatteur de Karim Benzema. « Il fait une saison exceptionnelle avec le Real (Madrid), j'ai déjà félicité (Zinedine) Zidane qui est son coach. Il fait partie aujourd'hui, sur la saison qu'il vient de réaliser, des meilleurs joueurs. Le meilleur ? Ce n'est pas à moi de juger parce que je n'ai pas vu tous les matchs. Mais il a fait à mon avis la meilleure saison de sa carrière » . De quoi redonner le sourire à Karim Benzema, lui qui est privé d’Équipe de France ? Oui, mais pas dans le bons sens du terme. L’attaquant français a réagi à la déclaration du président de la Fédération Française de Football en faisant passer le message suivant : « Je préfère en rire ». La pilule n’est bien évidemment pas passée pour Benzema.