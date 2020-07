Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : De nouvelles tensions entre Zinedine Zidane et Gareth Bale ?

Publié le 19 juillet 2020 à 14h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid se déplacera ce dimanche soir sur la pelouse de Leganés pour le compte de l’ultime journée de la Liga, Gareth Bale aurait demandé à Zinedine Zidane de ne pas figurer dans le groupe pour cette rencontre.

C’est un Real Madrid auréolé de son premier titre de champion d’Espagne depuis 2017 qui se rendra à l’Estadio Municipal de Butarque ce dimanche pour la 38è journée de Liga. L’équipe de Zinedine Zidane s’est en effet définitivement imposée dans la course au titre face au FC Barcelone ce jeudi grâce à sa victoire (2-1) face à Villarreal, tandis que les Catalans se sont dans le même temps inclinés au Camp Nou (1-2) contre le CD Osasuna. Ainsi, le Real Madrid n’aura rien à jouer face à Leganés pour cette ultime journée de championnat, si ce n’est Karim Benzema qui tentera de remporter le trophée de meilleur buteur de la saison dans un duel à distance avec Lionel Messi, les deux hommes ayant respectivement 21 et 23 réalisations au compteur cette saison. Pour autant, alors qu'on aurait pu penser que le climat était calme au Real Madrid dans ce contexte, il n’en serait en rien en réalité puisqu’un nouveau malaise ce serait produit entre Gareth Bale, qui n’est pas convoqué dans le groupe pour ce dernier match de la saison, et Zinedine Zidane.

Gareth Bale écarté du groupe du Real Madrid, à qui la faute ?