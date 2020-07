Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale, le dénouement du feuilleton déjà connu ?

Publié le 18 juillet 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

N’entrant visiblement pas dans les plans de Zinedine Zidane, bien que l’entraîneur français ne cesse d’affirmer le contraire en conférence de presse, Gareth Bale quitterait le Real Madrid dans un monde idéal cet été. Néanmoins, cette éventualité ne devrait pas se réaliser. Explications.

Gareth Bale a été l’artisan d’un bon nombre de trophées du Real Madrid ces dernières années. La victoire en Coupe du roi en 2013 contre le FC Barcelone, ou encore en finale de Ligue des champions en 2018 face à Liverpool. Néanmoins, et alors qu’il disposait d’un statut de titulaire indiscutable auparavant, Zinedine Zidane ne compte visiblement pas vraiment sur lui. Marca , Ok Diario et même ESPN ont récemment fait état de mauvaises relations entre le joueur et son entraîneur. De passage en conférence de presse, Zidane montre toujours son soutien à Gareth Bale en accusant les journalistes de chercher des problèmes là où il n y en a pas. « Si la meilleure des choses à faire pour Bale serait qu’il parte ? Mon dieu, quelle question… Nous ne pensons qu’au match de demain, et Gareth aussi. Il est des nôtres. Vous essayer de nous mettre en opposition, mais vous n’y arriverez pas. Nous sommes unis, nous pensons et nous voulons la même chose. Lui, James (Rodriguez) et tout le monde ». Ce ne serait là qu’un discours de circonstances, en attestent les chiffres. Depuis la reprise du championnat, Gareth Bale n’a arboré qu’à deux reprises la tunique merengue. 30 minutes face à Eibar le 14 juin dernier et 70 minutes face à Majorque le 24 juin. Peu, très peu pour un joueur qui est supposé toujours avoir la confiance de son entraîneur.

Le clan Bale campe sur ses positions

À chaque prise de parole en public, Jonathan Barnett est contraint d’évoquer la situation de Gareth Bale. Son client est contractuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Et à chaque fois, Barnett tient le même discours. Le Gallois est heureux à Madrid, ne compte pas aller voir ailleurs tout en soulignant que tout va bien entre Bale et Zinedine Zidane. « Tout peut changer, comme je l’ai déjà dis je pense que ce sera (pour son avenir) le Real Madrid, mais les choses peuvent changer. Mais pour le moment, c’est le Real Madrid. Il va bien, il est heureux là-bas, il lui reste plusieurs années sur son contrat. Il n y a rien d’autre à dire. Les relations (avec Zidane) sont normales, nous n’en discutons pas ouvertement ni régulièrement. Le temps de jeu de Gareth Bale ? Il va bien, c’est le genre de choses qui font partie du jeu. Il n y a aucun signe précis pour nous pousser à nous inquiéter. Il va bien, il aime vivre à Madrid ». Voici le message que Jonathan Barnett faisait passer au micro du podcast de The Athletic : The Ornstein & Chapman Podcast . Hormis le fait que Gareth Bale ait l’intention de rester au Real Madrid, le club merengue ne pourrait pas se séparer de Bale si facilement…

C’est bouclé pour Bale… au Real Madrid