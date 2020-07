Foot - Real Madrid

Real Madrid : Quand Varane s’enflamme totalement pour Benzema !

Publié le 1 août 2020 à 1h00 par Th.B.

Dauphin de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de Liga, Karim Benzema a réalisé une grande saison avec le Real Madrid et ce n’est pas son coéquipier Raphaël Varane qui dira le contraire.

Karim Benzema est sans contestation possible l’un des hommes forts du Real Madrid cette saison. En attestent ses 21 buts et 8 passes décisives en Liga ainsi que ses 4 réalisations et ses 2 services en Ligue des champions, Benzema est au « sommet de son art » comme Raphaël Varane l’avait souligné pour Le Parisien ces derniers temps. Homme fort du groupe de Zinedine Zidane à la Casa Blanca, le champion du monde tricolore s’est de nouveau montré impressionné par les performances de son compatriote cette saison en mettant le doigt sur une « pleine confiance ».

« Il a trouvé une forme de plénitude »