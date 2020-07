Foot - Real Madrid

Real Madrid : Karim Benzema reçoit un vibrant hommage du vestiaire

Publié le 22 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Sacré champion d’Espagne, le Real Madrid a notamment été porté par un très grand Karim Benzema. Coéquipier de l’attaquant français, Raphaël Varane n’a pas manqué de lui rendre un vibrant hommage.

A 32 ans, Karim Benzema est certainement dans la forme de sa carrière. En effet, au Real Madrid, l’international français a pris le relais de Cristiano Ronaldo en devenant le leader offensif. Et cette saison, l’ancien Lyonnais a épaté tout le monde en enchainant les performances de haut niveau et les buts exceptionnels. Pour beaucoup, Benzema était même un prétendant sérieux au Ballon d’Or. Finalement, France Football a décidé de ne pas attribuer cette récompense cette année. Il n’empêche qu’au Real Madrid, on a tous apprécié le niveau de jeu affiché par Karim Benzema lors de cet exercice 2019-2020.

« Il est au sommet de son art »