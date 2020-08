Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema est «au sommet de son art» pour ce champion du monde !

Publié le 1 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Intenable et altruiste au fil de la saison, Karim Benzema est tout simplement indispensable pour le Real Madrid selon son coéquipier Raphaël Varane.

21 buts et 8 passes décisives en Liga. Voici le bilan de la saison de Karim Benzema qui a joué un gros rôle dans le sacre du Real Madrid en championnat. D’ailleurs, sa saison était telle, que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët assurait récemment qu’il avait vécu le meilleur exercice de sa carrière. Pour son coéquipier et champion du monde Raphaël Varane, Karim Benzema est bien plus que l’attaquant du Real Madrid.

Varane dresse un portrait flatteur de Benzema