Mercato - Real Madrid : Pérez a pris une décision pour ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 3 août 2020 à 7h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid pour venir renforcer la défense centrale cet été, Benoît Badiashile jouit d’une très belle cote en Espagne. Cependant, Florentino Pérez n'en ferait pas une priorité…

Benoît Badiashile est décidément très apprécié en Espagne. D’après les informations d’AS , le défenseur central de 19 ans figurerait sur la short-list de Zinedine Zidane, qui verrait en lui le « nouveau Varane » de son effectif au Real Madrid. Estime à 30M€ par l'AS Monaco, le Français serait également courtisé par Valence, qui entretiendrait de bonnes relations avec les agents du défenseur. Cependant, le président du Real Madrid Florentino Pérez aurait pris une grande décision dans ce dossier…

Badiashile, pas une priorité pour Pérez