Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est perdu pour cette nouvelle piste

Publié le 3 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Afin de remplacer Juan Bernat, potentiellement sur le départ vu que les négociations pour sa prolongation de contrat ne semblent pas avancer comme prévu, le PSG songerait à Sergio Reguilon. Rien ne serait joué pour le latéral du Real Madrid.

Et si Juan Bernat venait à quitter le PSG dans les prochaines semaines ? Le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche depuis son arrivée à l’été 2018 va entrer dans l’ultime année de son contrat. Néanmoins, le PSG aimerait parvenir à un accord avec son défenseur espagnol cet été. Si une prolongation ne se réalisait, un transfert pourrait avoir lieu et pour succéder à Bernat, un autre espagnol serait susceptible de débarquer.

Everton n’aurait pas encore bougé pour Reguilon