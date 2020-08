Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace identifiée pour Zidane avec cette pépite de Ligue 1 ?

Publié le 3 août 2020 à 1h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Benoît Badiashile pourrait bien quitter l’AS Monaco cet été, ce dernier disposant d’une belle valeur marchande. Cependant, Zinedine Zidane n'est pas le seul à s'intéresser au défenseur.

L’AS Monaco pourrait bien de nouveau perdre l'une de ses pépites. Comme révélé par AS , Benoît Badiashile serait dans le viseur de Zinedine Zidane qui pourrait, selon les mots du quotidien espagnol, en faire son « nouveau Varane » . Estimé à 30M€, le jeune défenseur central français pourrait quitter le Rocher, ce dernier jouissant d’une belle cote et surtout d’une très belle valeur marchande que l’ASM pourrait bien exploiter sur le marché des transferts. Et Zinedine Zidane aurait déjà identifié son principal concurrent…

Valencia comme menace principale pour Zidane ?