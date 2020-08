Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace plane pour la succession de Sergio Ramos !

Publié le 2 août 2020 à 21h00 par Th.B.

Benoît Badiashile serait une option prise en considération par le Real Madrid pour remplacer à terme Sergio Ramos. Mais le club merengue ne serait pas la seule formation à songer au défenseur de l’AS Monaco.

Sergio Ramos n’est pas éternel et le Real Madrid scruterait le marché afin de lui trouver un successeur à terme. En effet, le contrat du capitaine merengue arrivera à expiration en juin 2021. Et bien qu’une prolongation pour une saison pourrait avoir lieu, la Casa Blanca sera confrontée à un moment donné à la question de son remplacement. Le profil de Benoît Badiashile, défenseur de l’AS Monaco, serait l’une des pistes activées par la direction madrilène d’après Mundo Deportivo qui évoque un intérêt du Real Madrid pour Dayot Upamecano et Gabriel. Néanmoins, deux concurrents de taille pourraient chambouler les plans du Real Madrid pour le défenseur de 19 ans.

Le Bayer Leverkusen et Manchester United sur Benoît Badiashile