Mercato - Real Madrid : Zidane prêt à se servir en Ligue 1 pour remplacer Sergio Ramos ?

Publié le 1 août 2020 à 9h30 par D.M. mis à jour le 1 août 2020 à 9h31

Le Real Madrid voudrait mettre la main sur un défenseur central et aurait établi une short-list sur laquelle figure Benoit Badiashile, Gabriel et Dayot Upamecano.

La charnière centrale du Real Madrid s’est montrée particulièrement performante cette année. Sergio Ramos (34 ans) et Raphaël Varane (27 ans) sont aujourd’hui des titulaires indiscutables et les autres joueurs n’ont que très peu de chances de se montrer. Eder Militao et Nacho ont occupé la plupart du temps le banc des remplaçants cette saison, tandis que Jesus Vallejo a été prêté à Wolverhampton et à Grenade sans pour autant convaincre. Ainsi, le Real Madrid souhaiterait préparer l’avenir et voudrait recruter un joueur capable d’obtenir, à l’avenir, un rôle central.

Trois noms dans la short-list du Real Madrid