Mercato - PSG : Le Qatar face à un danger colossal pour Kylian Mbappé !

Alors que le PSG cherche à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, cela pourrait ne pas suffire à éloigner les avances du Real Madrid.

Si le Real Madrid multiplie les pistes pour se renforcer et rajeunir son effectif à moyen terme, un joueur en particulier semble être la priorité absolue des Merengue : Kylian Mbappé. Après l'avoir raté de peu en 2017, Florentino Pérez rêve de mettre la main sur la star du PSG, de quoi inciter le Qatar à sécuriser l'avenir de son joyau. Depuis plusieurs mois, la direction parisienne souhaite faire signer un nouveau bail à Kylian Mbappé, lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022. Cependant, le Français ne souhaite prendre aucune décision pour le moment. Une position dont serait à l'origine le Real Madrid.

Même avec une prolongation, Kylian Mbappé serait destiné au Real Madrid