Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a fixé une date pour s'attaquer à Mbappé !

Publié le 2 août 2020 à 22h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé s'apprête à disputer une quatrième saison au PSG, le Real Madrid ne lâche pas l'international français et prévoit son offensive pour l'été 2021.

Recruté en 2017 par le PSG pour 180M€ en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a confirmé tous les espoirs placés en lui en devenant l'une des nouvelles stars du football mondial. De quoi obséder le Real Madrid. Déjà sur ses traces il y a trois ans, Florentino Pérez et Zinedine Zidane ne lâchent pas le champion du monde tricolore, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il ne bougera pas cet été. Mais qu'en sera-t-il dans une année ? Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé ne semble pas pressé de prolonger, de quoi faire les affaires des Merengue.

Le Real Madrid attend 2021 pour Mbappé