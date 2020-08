Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le tarif est fixé pour ce compatriote de Neymar !

Publié le 3 août 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Toujours en instance de départ au Milan AC, Lucas Paqueta a été ciblé par le PSG ces derniers mois. Mais pour recruter l’international brésilien, Leonardo devra lâcher au moins 21,5M€.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé le 8 juin dernier, le PSG observe de très près différents éléments du milieu de terrain du Milan AC. En effet, Leonardo insiste pour attirer Ismaël Bennacer, et le directeur sportif parisien n’oublie pas non plus Lucas Paqueta, le milieu offensif brésilien qu’il avait lui-même fait venir au sein du club rossonero . Mais pour espérer attirer Paqueta au PSG, il faudra mettre le prix…

Paqueta, c’est 21,5M€ !