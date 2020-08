Mercato - Real Madrid : Une offensive en préparation pour cette piste à 120M€ ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Zinedine Zidane souhaite s'attacher les services de Jadon Sancho cet été. Alors que le Borussia Dortmund réclamerait une somme proche de 120M€, Manchester United serait sur le point de lancer un assaut pour la pépite anglaise.

Zinedine Zidane compte miser sur la jeunesse cet été. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid a identifié les profils de Kai Havertz (21 ans), Eduardo Camavinga (17 ans) et de Jadon Sancho (20 ans) pour renforcer son effectif lors du mercato estival. Et en ce qui concerne la pépite du Borussia Dortmund, Zinedine Zidane devrait être clairement menacé par Manchester United.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , Jadon Sancho serait toujours la priorité de Manchester United en vue du mercato estival. Dans cette optique, les Red Devils prépareraient une offre officielle à formuler au Borussia Dortmund. Alors que le BVB ne réclamerait pas moins de 120M€, Ole Gunnar Solskjaer s'alignera-t-il sur ce prix ? A suivre...

Jadon #Sancho is still the priority target of #ManchesterUnited in this transfers-window. #ManUtd are preparing an official bid for #BVB, which ask €120M to sell the young winger. #transfers #MUFC #mutd