EXCLU - Mercato - Barcelone : Arsenal revient à la charge pour Rakitic

Publié le 2 août 2020 à 11h45 par Alexis Bernard

Positionné sur Ivan Rakitic depuis plusieurs mois, Arsenal serait revenu à la charge auprès du joueur ces derniers jours.

Sur le départ du côté du FC Barcelone, où il a de moins en moins sa place, Ivan Rakitic prépare sa sortie. Et parmi les clubs qui souhaitent le récupérer, on retrouve Arsenal et son entraîneur, Mikel Arteta. Selon nos informations, le technicien espagnol aurait lui-même pris contact avec Ivan Rakitic dernièrement.

L’Angleterre n’est pas sa priorité