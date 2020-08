Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo avec cette piste française ?

Publié le 2 août 2020 à 10h15 par D.M.

Sur les tablettes du PSG, Nordi Mukiele aurait refusé une offre de l’AS Monaco. Le latéral droit voudrait, pour le moment, rester au RB Leipzig.

Thomas Meunier a finalement quitté le PSG pour rejoindre le Borussia Dortmund. Au poste de latéral droit, le club parisien peut compter sur Thilo Kehrer et Colin Dagba, mais Leonardo voudrait accueillir un renfort à ce poste. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines. Le 10 Sport vous a annoncé que le PSG suivait de près Timothy Castagne (Atalanta Bergame). Le club de la capitale aurait également coché les noms d’Adam Marusic (Lazio Rome), Hamari Traoré (Rennes) ou encore d’Hector Bellerin. Mais à en croire ESPN , la priorité du PSG se nomme Nordi Mukiele qui évolue cette saison avec le RB Leipzig. Toutefois, l’équipe parisienne n’est pas la seule dans ce dossier puisque Liverpool est également très intéressé par le joueur de 22 ans selon nos informations.

L’AS Monaco a tenté de recruter Mukiele