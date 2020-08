Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça fait une annonce fracassante pour le retour de Neymar !

Publié le 2 août 2020 à 9h15 par T.M.

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone rêve de faire revenir Neymar. Toutefois, ce dimanche, Josep Maria Bartomeu l’a clairement fait savoir, le joueur du PSG ne devrait pas revoir la Catalogne cet été.

Le feuilleton Neymar ne cesse d’animer le marché des transferts. L’été dernier, le joueur du PSG a tout fait pour revenir au FC Barcelone, en vain. Alors qu’il était prévu que les Blaugrana reviennent à la charge cet été, Josep Maria Bartomeu a dû revoir ses plans. En effet, le coronavirus est passé par là et la crise engendrée par la situation sanitaire a vidé les caisses de tous les clubs, le Barça y compris. Sans argent, il est donc impossible de faire revenir Neymar et tomber d’accord Leonardo pour une opération qui s’annoncerait colossale. Le président du FC Barcelone en est bien conscient est semble avoir tiré un trait sur le retour de l’international brésilien pour cet été.

« Il n’y aura aucune tentative »