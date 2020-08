Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu a refusé un énorme chèque !

Publié le 4 août 2020 à 5h00 par T.M.

Bien que le FC Barcelone fasse actuellement face à de gros problèmes financiers, Josep Maria Bartomeu viendrait toutefois de refuser une très jolie proposition avec à la clé une énorme plus-value.

Le mercato du FC Barcelone est actuellement à l’arrêt. En effet, à cause du coronavirus, les caisses sont vides et le club catalan ne peut pas faire ce qu’il veut. « Le Barça s’est entretenu avec l’Inter pendant plusieurs semaines, mais les pourparlers sont arrêtés d’un accord commun avec l’Inter Milan », a notamment reconnu Josep Maria Bartomeu à propos du dossier prioritaire Lautaro Martinez. Pour que cela se débloque, il va falloir vendre et plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts à l’instar de Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé ou encore Samuel Umtiti. Le FC Barcelone recherche donc de l’argent, pour autant, ce n’est pas pour ça que toute offre sera acceptée.

Une offre XXL pour Trincao ?