Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Diego Simeone a le sort de cette piste de Villas-Boas entre ses mains

Publié le 4 août 2020 à 4h15 par T.M.

Selon les dernières informations, l’OM penserait notamment à Caio Henrique. Alors que le Brésilien appartient à l’Atlético de Madrid, son avenir devrait prochainement être scellé par Diego Simeone.

Depuis l’été dernier, l’OM est à la recherche d’un arrière gauche pour venir épauler Jordan Amavi. Alors qu’André Villas-Boas a dû bricoler derrière le latéral français, le problème pourrait enfin être résolu cet été. Et qu’une solution interne pourrait être envisagée avec le repositionnement de Saîf-Eddine Khaoui, un joueur pourrait aussi très bien être recruté par l’OM. Et pour cela, le bonheur des Phocéens pourrait pourquoi pas se trouver du côté de l’Atlético de Madrid. En effet, La Provence a révélé ces derniers jours que Villas-Boas avait notamment coché le nom de Caio Henrique. Le Brésilien pourrait-il donc être la 3ème recrue estivale des Marseillais ?

Des prochains jours décisifs !