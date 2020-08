Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang réclame un joueur du Barça !

Publié le 4 août 2020 à 4h00 par T.M.

Au moment où Arsenal cherche à prolonger Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais souhaiterait être mieux entouré et pour cela, il regarderait notamment du côté du FC Barcelone.

En offrant la FA Cup à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a démontré à quel point il était important pour les Gunners. C’est pour cela que les Londoniens font actuellement tout pour conserver le Gabonais. En effet, ce dernier n’a plus qu’un an de contrat et dernièrement, son avenir était très incertain. Annoncé comme le viseur du FC Barcelone, Aubameyang pourrait donc finalement lié un peu plus son avenir avec Arsenal, mais pour cela, il faut avoir les bons arguments. Et outre l’aspect financier, renforcer l’effectif de Mikel Arteta avec de nouvelles stars pourrait être un moyen de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de rester du côté de l’Emirates Stadium.

Des retrouvailles entre Aubameyang et Dembélé ?

Afin de rester à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang souhaiterait donc être mieux entouré. Et pour cela, le Gabonais semble avoir certaines idées en tête. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le protégé de Mikel Arteta souhaiterait retrouver son ancien compère au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé. Aujourd’hui au FC Barcelone, le Français est en difficulté et serait même placé sur la liste des transferts. Toutefois, problème pour Aubameyang, mais aussi pour le Barça, Dembélé n’a pas l’intention de faire ses valises cet été. A suivre…