Mercato - Barcelone : Une offre XXL proposée à Pierre-Emerick Aubameyang ?

Arsenal ne souhaiterait pas vendre Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat jusqu’en 2021. Club anglais aurait bien l’intention de le conserver et lui aurait proposé un salaire mirobolant de 280 000 € par semaine. Toutefois, sa décision dépend de plusieurs facteurs et notamment du mercato des Gunners.

Si Arsenal s’est qualifié pour la prochaine Ligue Europa, il le doit à la magnifique prestation de Pierre-Emerick Aubameyang. En finale de FA Cup ce samedi, l’attaquant a inscrit un doublé face à Chelsea (victoire 2-1) et a grandement contribué à la victoire de son équipe. Un match qui pourrait bien être l'un des derniers du joueur de 31 ans sous le maillot d‘Arsenal. Sous contrat jusqu’en 2021, Pierre-Emerick Aubameyang a entamé des discussions avec sa direction pour rallonger son bail, mais pour l’heure aucun accord n’a été trouvé. Et de nombreuses équipes pourraient s’engouffrer dans la brèche. Selon les informations exclusives du 10 Sport.com, le FC Barcelone, la Juventus et l’Inter Milan suivent de près sa situation. Toutefois, Arsenal n’aurait aucune intention de le laisser filer lors de ce mercato et abattrait ses dernières cartes pour tenter de le conserver..

Un salaire XXL proposé à Aubameyang ?

Ces derniers jours, Mikel Arteta a accumulé les prises de paroles pour se prononcer sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce samedi, après la victoire de son équipe, l’entraîneur d’Arsenal a de nouveau fait le point sur sa situation de son joueur et a affiché son optimisme : « I l sait ce que je pense de lui. Je veux construire l'équipe autour de lui. Je pense qu'il veut rester et il s'agit simplement de conclure l'affaire. Mais je pense que ces moments (la victoire en FA cup ndlr) l'aideront à réaliser et à croire que nous sommes sur la bonne voie. Il est aimé de tout le monde au club. J'espère qu'il pourra continuer avec nous. S’il prolongera son contrat ? Je pense qu'il le fera, oui. » Et selon la presse anglaise, les Gunners feraient des pieds et des mains pour tenter de convaincre Pierre-Emerick Aubameyang de prolonger et ainsi boucler ce dossier prioritaire. Selon les informations du Daily Star , Arsenal serait prêt à proposer à l’international gabonais un salaire de 280 000 € par semaine. Une somme conséquente qui pourrait amener le joueur à signer un nouveau contrat avec le club anglais. Mais l’attaquant ne souhaite pas se précipiter.

