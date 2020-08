Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti peut souffler pour son avenir…

Publié le 3 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 au FC Barcelone, Samuel Umtiti devrait pouvoir rester au moins une saison supplémentaire en Catalogne comme le président Josep Maria Bartomeu l’a assuré.

Depuis le sacre de l’Équipe de France au Mondial en Russie à l’été 2018, Samuel Umtiti n’est plus que l’ombre de lui-même, la faute à des problèmes physiques récurrents au genou où il a refusé de se faire opérer. Résultat, au vu de la situation financière délicate du FC Barcelone et des besoins de vente, le nom de Samuel Umtiti fait le tour des journaux dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert. Néanmoins, lui voudrait rester au Barça , étant contractuellement lié au club blaugrana jusqu’en juin 2023. Et son président semble être sur la même longueur d’onde.

Le président Bartomeu maintient sa confiance en Umtiti