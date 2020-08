Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé est encore loin d’être parti !

Publié le 3 août 2020 à 5h00 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone compterait sur le départ d’Ousmane Dembélé. Toutefois, cela serait loin d’être gagné pour le club catalan.

Du côté du FC Barcelone, on commencerait à en avoir assez des blessures d’Ousmane Dembélé. En 2017, les Blaugrana n’avaient pas regardé à la dépense pour recruter l’international français afin de faire oublier Neymar. Un investissement très loin d’être rentabilité tant l’ancien de Dortmund a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains. Forcément, le Barça ne peut qu’être déçu de Dembélé et le vase pourrait bien avoir déjà débordé. Ainsi, cet été, un départ du champion du monde serait vu d’un très bon oeil, notamment afin de financer la suite du mercato.

Il faut trouver preneur !