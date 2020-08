Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les plans de Guardiola vont être compliqués par le Barça…

Publié le 3 août 2020 à 4h30 par T.M.

Pour renforcer son Manchester City, Pep Guardiola regarderait du côté du FC Barcelone. Toutefois, pour l’entraîneur espagnol, cela pourrait bien être peine perdue.

Sur le banc du FC Barcelone, Pep Guardiola a tout gagné. Désormais, c’est du côté de Manchester City que l’entraîneur espagnol tente de connaitre à nouveau cette joie. Et pour cela, il peut compter sur la superpuissance financière des Citizens pour renforcer son effectif avec des joueurs reconnus et talentueux. Il n’empêche que Guardiola regarderait toujours à Barcelone pour trouver la ou les perles rares. Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Nelson Semedo, qui pourrait entrer dans un échange avec Joao Cancelo, ainsi que pour Sergi Roberto. Mais pour ces deux joueurs, c’est bien en Catalogne que l’avenir s’écrirait.

Deux dossiers à oublier