Mercato - PSG : Tout est réglé pour Neymar cet été !

Publié le 3 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur un possible transfert de Neymar ces derniers mois, la direction du FC Barcelone a assuré dimanche qu’elle ne ferait pas revenir l’attaquant brésilien du PSG cet été.

Lors du mercato estival 2019, le FC Barcelone avait tout mis en œuvre pour tenter de déloger Neymar du PSG. Mais finalement, face à l’intransigeance des dirigeants parisiens, l’attaquant brésilien n’a pas bougé du Parc des Princes, où sous contrat court jusqu’en juin 2022. Ces derniers mois, un intérêt persistant du Barça a été évoqué pour Neymar, mais finalement, ce dossier est définitivement clos.

« Aucune tentative pour Neymar »