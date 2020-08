Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu reçoit une bonne nouvelle pour Guendouzi !

Publié le 2 août 2020 à 23h00 par Th.B.

Président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu aurait toujours la ferme intention de renforcer l’effectif du Barça via des échanges de joueurs cet été. Et le président blaugrana recevrait le feu vert pour Matteo Guendouzi dans une opération similaire.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 24 juin dernier, soit quelques jours après son coup de sang qui lui a valu le fait d’être écarté jusqu’à la fin de la saison, Matteo Guendouzi figure sur la short-list du Real Madrid ainsi que sur celle du FC Barcelone. Foot Mercato a récemment dévoilé que le Barça comptait mener à bien un échange avec Arsenal dans l’optique de mettre la main sur le jeune milieu de terrain français de 21 ans. Philippe Coutinho, Ivan Rakitic ou encore Arturo Vidal pourraient faire partie intégrante de cette opération. Récemment, The Independent expliquait qu’une offre de 10M€ en plus de Matteo Guendouzi suffiraient aux yeux du Barça pour le transfert définitif de Philippe Coutinho. Et le FC Barcelone pourrait bien garder espoir pour Guendouzi.

Guendouzi bel et bien disponible pour un échange