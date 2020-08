Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un terrible conseil pour son avenir !

Publié le 2 août 2020 à 23h45 par Th.B.

Ancien buteur de l’OM et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Papin estime que pour se mettre toutes les chances de son côté dans sa quête du Ballon d’Or, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG pour l’un des deux géants espagnols.

Depuis son ascension fulgurante lors de la saison 2016-2017 avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé ne cesse de remporter des titres, de battre des records et de rafler des trophées individuels. Mais qu’en est-il du Ballon d’Or ? Pour le moment, le champion du monde tricolore a dû se contenter du Trophée Kopa. À seulement 21 ans, Mbappé dispose de tout le temps nécessaire devant lui afin de mettre la main sur cette récompense à terme. Évoluant au PSG, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022, Mbappé ne serait pas dans le meilleur club pour remporter le Ballon d’Or selon Jean-Pierre Papin.

« Est-ce qu'il sera Ballon d'or en jouant en France? Je l'espère pour lui, mais… »