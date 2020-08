Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation de taille sur le recrutement de Longoria !

Publié le 3 août 2020 à 22h15 par A.D.

En cette fenêtre de transferts estivale, l'OM a déjà recruté deux éléments : Leonardo Balerdi et Pape Gueye. Alors que Pablo Longoria devrait prendre ses fonctions ce lundi en tant que «Head of Football», le club phocéen aurait déjà tout préparé pour son recrutement.

Avant l'arrivée de Pablo Longoria, l'OM a déjà bien avancé son mercato. En effet, le club phocéen s'est déjà attaché les services de deux joueurs. Pour le retour de l'OM en Ligue des Champions, André Villas-Boas pourra compter sur le défenseur central de 21 ans Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, et sur Pape Gueye, milieu de terrain du même âge transféré du Havre. Toutefois, l'OM ne devrait pas en rester là, et avec son «Heat of Football» Pablo Longoria, qui devrait prendre ses fonctions ce lundi, il pourrait réaliser de nouveaux coups d'ici la fin de l'été et laisser filer certains de ses éléments.

«Pour cet été, tout a déjà été préparé en amont»