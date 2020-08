Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur Pablo Longoria

Publié le 3 août 2020 à 10h45 par La rédaction

Récemment nommé directeur général chargé du football à l’OM en remplacement d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria prendra ses fonctions ce lundi. Un recrutement de bon augure pour David Friio, ancien recruteur de Saint-Etienne et Manchester United.

Après deux ans en tant que Head of Football à Marseille, Andoni Zubizarreta avait quitté l’Olympique de Marseille en mai dernier à la surprise générale. S’en sont suivi deux mois de recherche, dont plusieurs anciens noms bien connus du Vélodrome avaient filtré tels que Basile Boli ou Fabrizio Ravanelli. Finalement, l’ancien directeur sportif de Valence, Pablo Longoria, plus expérimenté dans le rôle de recruteur à la Juventus, Newcastle ou encore l’Atalanta a été nommé le 24 juillet dernier. Un homme encore assez méconnu en France, mais qui a obtenu toute la confiance de David Friio, ancien recruteur de Manchester United et de Saint-Etienne.

« Un grand professionnel et un gros travailleur »