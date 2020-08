Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Guendouzi relancé par... Emery ?

Publié le 5 août 2020 à 7h00 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le Real Madrid, Leicester et le FC Barcelone sont sur les traces de Matteo Guendouzi en vue du mercato estival. Unai Emery, fraîchement nommé coach de Villarreal, serait prêt à se mêler à la lutte pour le milieu de terrain d'Arsenal.

Matteo Guendouzi pourrait ne pas faire long feu à Arsenal. Depuis son coup de sang face à Brighton, le milieu de terrain français a été mis au placard par Mikel Arteta et pourrait être poussé vers la sortie cet été. Conscients de la situation de Matteo Guendouzi, plusieurs clubs sont prêts à lui tendre les bras lors du mercato estival. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le FC Barcelone, le Real Madrid et Leicester sont séduits par l'ancien du FC Lorient et devraient se jeter sur lui. Mais ils ne seraient pas les seuls.

Guendouzi pourrait rejoindre Unai Emery à Villarreal