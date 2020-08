Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez a recalé Leonardo !

Publié le 5 août 2020 à 4h15 par T.M.

Leonardo aussi aurait des objectifs du Real Madrid. Pour autant, Florentino Pérez ne rendrait pas la vie facile au directeur sportif du PSG.

Quand on évoque le Real Madrid et le PSG, on pense forcément à Kylian Mbappé. Avec le contexte actuel, une opération est difficilement envisageable, mais à l’été 2021, l’assaut devrait être lancé. Les Merengue ne devraient alors pas regarder à la dépense pour tenter de chiper le crack français à Leonardo. Pour empêcher cela, le directeur sportif parisien souhaiterait prolonger Mbappé, tout en ayant également envie de chiper certains des plus gros cracks de la Casa Blanca. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un intérêt pour Takefusa Kubo. Mais il semblerait que Leonardo se heurterait à un mur pour le Japonais.

Kubo n’est pas à vendre !