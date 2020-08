Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un dossier de Zidane relancé par le «Messi Japonais» ?

Annoncé proche de Villarreal, Oscar Rodriguez pourrait voir son arrivée dans le club espagnol être compromise à cause de l’un de ses coéquipiers.

Avec le Covid-19, le Real Madrid a dû totalement changer ses plans pour le mercato estival et a mis de côté de nombreuses pistes comme Kylian Mbappé ou Éduardo Camavinga. Des concessions qui s’accompagnent d’un plan massif de dégraissage de l’effectif avec pas moins de 8 joueurs concernés par le projet de Florentino Pérez. Parmi ces joueurs, on retrouve des indésirables de Zinedine Zidane comme Gareth Bâle mais aussi les jeunes comme Jesús Vallejo ou Oscar Rodriguez. Ce dernier qui revient d’un prêt de Leganés était annoncé proche de Villarreal mais son départ pourrait être remis en cause par l’un de ses coéquipiers madrilènes…

Le facteur Kubo