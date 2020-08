Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité cet été ?

Publié le 4 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet été, certains joueurs pourraient quitter le PSG, à l'instar d'Idrissa Gueye comme vous l'a expliqué en exclusivité le 10 Sport. Mais selon vous, quel protégé de Thomas Tuchel faut-il vendre en priorité ?

Le PSG est actuellement focalisé sur son quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta, prévu le 12 août prochain. Mais en interne, Leonardo prépare activement ce mercato estival si particulier à cause de l'épidémie de coronavirus, et l'Italo-brésilien prévoit de nombreux changements. Une défenseur, un ou plusieurs latéraux, au moins un milieu et un attaquant sont attendus pour pallier les nombreux départs déjà actés. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n'ont pas signé pro avec le PSG, Edinson Cavani et Thomas Meunier sont déjà partis tandis que Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting devraient suivre, mais d'autres départs seraient envisagés...

Gueye, Paredes, Draxler... Qui faut-il vendre ?

En effet, il pourrait y avoir plus de mouvements que prévu cet été. Alphonse Areola reviendra de son prêt avec le Real Madrid et n'entre pas dans les plans du PSG, tout comme Jesé. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Juan Bernat n'a toujours pas prolongé et dispose de plusieurs pistes. Ander Herrera, Leandro Paredes et Julian Draxler n'ont pour leur part pas totalement convaincu dans l'entrejeu parisien. Le cas Angel Di Maria interroge aussi, lui qui verra son bail arriver à terme l'été prochain lorsqu'il aura 33 ans. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Colin Dagba suscite de son côté l'intérêt d'Everton. En Angleterre, Manchester United et Wolverhampton s'intéressent quant à eux à Idrissa Gueye, et d'après nos informations, Leonardo verrait d'un bon œil le départ du Sénégalais.



Alors selon vous, quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité cet été ? À vos votes !