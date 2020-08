Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Décision imminente pour Martin Odegaard ?

Publié le 4 août 2020 à 20h00 par La rédaction

Prêté la saison dernière à la Real Sociedad, Martin Odegaard est censé reste du côté de San Sebastian encore une saison de plus. Cependant, le Real Madrid penserait de plus en plus à le rapatrier. Et la décision finale serait imminente pour ce dossier…

Martin Odegaard devrait bientôt être fixé concernant son avenir. Prêté toute la saison dernière à la Real Sociedad, l’international norvégien a réalisé un très bon exercice 2019/2020, lui qui a marqué 7 buts et délivré 9 passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Ce dernier devait initialement continuer une saison de plus sous les couleurs des Txuri-urdines , puisque son prêt est censé prendre fin à l’issue de la saison prochaine. Cependant, Zinedine Zidane envisagerait de le rapatrier au Real Madrid cet été…

Une décision à la fin de la saison ?