Mercato - Real Madrid : Le contrat proposé à Robert Lewandowski dévoilé !

Publié le 3 août 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors qu’il sort probablement de la plus belle saison de sa carrière, permettant au Bayern Munich de remporter un huitième titre consécutif et de se placer parmi les favoris à la victoire finale en Ligue des Champions, Robert Lewandowski aurait pu prendre un tout autre chemin en 2013, lorsque le Real Madrid lui avait proposé un énorme contrat pour le signer libre l’été suivant. Chapeau

Auteur de 51 buts en 43 matchs cette saison, Robert Lewandowski est sans aucun doute l’un des grands perdant de l’annulation du Ballon d’Or 2020. A 31 ans, l’international polonais s’impose une nouvelle fois comme l’un des plus fiable attaquant au monde, faisant les beaux jours du Bayern Munich, avec qui il est parvenu à remporter cinq championnats, trois coupes d’Allemagne et autant de Supercoupe. Toutefois, l’actuel deuxième meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich aurait pu suivre une voie totalement différente en 2013...

Un contrat XXL de la part du Real Madrid