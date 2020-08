Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dani Ceballos ouvre la porte à un club !

Publié le 3 août 2020 à 11h00 par La rédaction

De retour au Real Madrid à la suite d’un prêt concluant à Arsenal, le futur de Dani Ceballos reste flou. Si l’international espagnol ne semble plus faire partie des plans de Zinédine Zidane, il a tout de même ouvert la porte à un retour en Espagne.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, c’est à Arsenal que Dani Ceballos est parvenu à se relancer, réalisant un exercice convaincant malgré quelques problèmes physiques. En trente-sept apparitions, le milieu de 23 ans a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives chez les Gunners. L’arrivée de Mikel Arteta en décembre dernier a renforcée son importance au sein de l’effectif, à tel point que l’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City souhaiterait le conserver à l’issue de son prêt. Un choix que Ceballos n’exclurait pas, mais qui pourrait souhaiter davantage un retour dans son Andalousie natale.

« Nous sommes restés en contact toute la saison. »