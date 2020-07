Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Lewandowski, ça s’est joué à rien…

Publié le 2 juillet 2020 à 6h00 par Th.B.

En 2018, Robert Lewandowski aurait pu quitter le Bayern Munich après quatre saisons passées au club pour rejoindre le Real Madrid. Le Polonais est revenu sur cet épisode de sa carrière.

Robert Lewandowski est sans doute l’un des meilleurs numéros 9 d’Europe. L’international polonais de 32 ans a marqué partout où il est passé. Que ce soit au Borussia Dortmund où il a dépassé la barre des 100 buts et au Bayern Munich où il s’est distingué à 240 reprises. Cependant, au cours de sa carrière, Robert Lewandowski aurait pu rejoindre le Real Madrid par deux fois. La première en 2014 avant de s’engager avec le Bayern Munich et la deuxième en 2018, moment où au printemps son nom revenait avec insistance du côté de la Casa Blanca . Et d’après l’attaquant polonais, le Real Madrid était une vraie possibilité.

« Bien sûr, j’y pensais »