Mercato - PSG : Il va falloir changer de cible pour ce dossier chaud !

Publié le 2 juillet 2020 à 5h45 par Th.B.

Recherchant un successeur à Thomas Meunier, le PSG songerait à Hamari Traoré. Le latéral droit du Stade Rennais se dirigerait plutôt vers une prolongation.

Jeudi dernier, le Borussia Dortmund a officialisé l’arrivée de Thomas Meunier où le désormais ex-latéral droit a signé pour les quatre prochaines saisons. L’international belge étant officiellement parti, le PSG va devoir lui trouver un remplaçant. Des noms comme Dodô, Sergiño Dest, Timothy Castagne ou encore Hamari Traoré ont été cités dans la presse, mais l’arrière droit du Stade Rennais ne devrait pas débarquer au PSG à l’intersaison.

Rennes « optimiste » pour la prolongation de Traoré