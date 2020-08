Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture dans le dossier Bakayoko !

Publié le 4 août 2020 à 22h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Leonado pense toujours à Tiémoué Bakayoko pour venir renforcer le milieu de terrain du PSG cet été. Et ce dernier pourrait bien bénéficier d’un bon de sortie cet été…

La priorité de Leonardo, c’est bien le milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com , le directeur sportif du PSG a coché les noms de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ismaël Bennacer (AC Milan) ou encore Lorenzo Pellegrini (AS Roma) pour venir renforcer l’entrejeu parisien. Cependant, ils ne sont pas les seuls, puisque le Brésilien envisage également de retenter le coup Tiémoué Bakayoko, qui sort d’une saison correcte à l’AS Monaco. Et le PSG pourrait bien avoir une ouverture…

Bakayoko désormais indésirable ?