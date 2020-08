Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle dans le dossier Kurt Zouma !

Publié le 4 août 2020 à 21h15 par La rédaction

Après avoir réussi à recruter Hakim Ziyech et Timo Werner, Chelsea va devoir vendre quelques joueurs afin de pouvoir continuer ses achats sur ce mercato. Et Kurt Zouma pourrait bien faire partie de la liste des indésirables, pour le plus grand bonheur du PSG…

Kurt Zouma est très courtisé sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com , Leonardo pense à l’international français pour la succession de Thiago Silva. Cependant, d’autres clubs de Premier League sont aussi sur le coup, puisque Leicester et Everton sont aussi dans la course. José Mourinho verrait également d’un bon œil une arrivée du défenseur central de 25 ans du côté de Tottenham. Et si un départ de Zouma ne semblait pas forcément d’actualité avant le début du mercato, la donne aurait aujoud’hui changée…

Chelsea prêt à se séparer de Zouma ?