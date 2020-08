Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre de Zidane entretient le mystère pour son avenir !

Publié le 4 août 2020 à 19h00 par D.M.

La presse espagnole annonçait en mai dernier que Casemiro avait trouvé un accord avec le Real Madrid pour prolonger son contrat. Toutefois, aucune officialisation n’est intervenue. Interrogé sur le renouvellement de son bail, le milieu de terrain a entretenu le mystère.

Arrivé en 2015 au Real Madrid, Casemiro s’est installé peu à peu comme un maillon essentiel de l’effectif de Zinédine Zidane. Pourtant, son avenir continue de susciter des interrogations. Le 13 mai dernier, Onda Cera indiquait que le club madrilène avait trouvé un accord avec le milieu de terrain pour prolonger son contrat qui arrivait à son terme en juin 2021. Casemiro serait désormais lié au Real Madrid jusqu’en 2023. Le média espagnol indiquait toutefois que l'annonce officielle devrait intervenir à la fin de la saison.

« Mon agent répondra à cette question au bon moment »