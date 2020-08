Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir tirer un trait sur deux joueurs du Real Madrid !

Publié le 4 août 2020 à 17h30 par B.C. mis à jour le 4 août 2020 à 17h32

Malgré un titre de champion d'Espagne, le Real Madrid a l'intention de se séparer de nombreux joueurs cet été, et certains semblent liés au PSG. Néanmoins, aucun d'entre eux ne devrait rallier la capitale dans les prochaines semaines.

Avec les nombreux joueurs en fin de contrat au sein de son effectif, le PSG s'apprête à vivre un mercato agité malgré la crise sanitaire liée au coronavirus qui impacte les finances des clubs. Cet été, Leonardo espère mettre la main sur un défenseur central, un ou deux latéraux, au moins un milieu de terrain et un attaquant, pour pallier notamment les départs de Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Edinson Cavani. Mais le PSG n'est pas le seul à vouloir se montrer actif cet été, puisque le Real Madrid compte également faire parler de lui, mais dans le sens des départs. Florentino Pérez souhaite renflouer les caisses et alléger la masse salariale de son club, et a ainsi placé de nombreux joueurs sur la liste des transferts. De quoi titiller l'attention du PSG.

Sergio Reguilon très loin du PSG

D'après les informations divulguées par le quotidien AS le 28 juillet dernier, le PSG aurait notamment coché le nom de Sergio Reguilon pour cet été. Si Layvin Kurzawa a récemment prolongé son bail, ce n'est pas le cas de Juan Bernat, libre dans une saison. Un départ de l'international espagnol serait même à envisager cet été, puisque plusieurs clubs s'intéressent à lui, dont le FC Valence. Le club de la capitale voudrait ainsi profiter de la situation de Sergio Reguilon au Real Madrid, mais cela semble perdu d'avance. De nombreuses écuries sont sur les rangs, et alors que le FC Séville souhaitait conserver le joueur, prêté cette saison, c'est désormais Chelsea qui tiendrait la corde dans ce dossier. D'après les informations d' ESPN , les deux clubs seraient en discussions pour le joueur de 23 ans, et un accord à 25M€ pourrait rapidement être trouvé.

Pas de James Rodriguez non plus

Et un autre joueur du Real Madrid pourrait filer en Premier League. N'entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, James Rodriguez devra se trouver un autre club durant le mercato. À en croire la presse espagnole, c'est Manchester United qui tiendrait la corde pour l'international colombien, alors que le PSG avait un joli à coup à réaliser ici. En effet, le 10 Sport vous a récemment révélé que l'ancien de l'AS Monaco avait été proposé par Jorge Mendes à Leonardo, les deux hommes étant régulièrement en contact. Néanmoins, le retour de James Rodriguez en Ligue 1 semble désormais peu probable. Reste à voir maintenant si Leonardo aura plus de chance dans les prochains mois avec ses autres cibles madrilènes. Casemiro ou Vinicius Jr seraient notamment appréciés du côté du Parc des Princes...