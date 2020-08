Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le cas Thiago Silva fait énormément débat en interne !

Publié le 4 août 2020 à 3h30 par T.M.

Leonardo n’en démordrait pas, Thiago Silva ne sera pas prolongé. Une décision qui susciterait visiblement certaines divergences au PSG.

Thiago Silva vit actuellement ses derniers moments en tant que joueur du PSG. Après 8 ans avec le club de la capitale, le Brésilien fera ses valises à l’issue de la campagne de Ligue des Champions. Néanmoins, certains espèrent encore un possible retournement de situation, comme cela a pu se produire avec Layvin Kurzawa. Censé quitter le PSG cet été en fin de contrat, le Français a finalement prolongé de 4 ans. Peut-il se passer la même chose avec Thiago Silva ? Leonardo camperait sur ses positions et cela ne ferait pas que des heureux.

Le cas Thiago Silva divise !

Ce lundi, Abdellah Boulma fait certaines révélations concernant le cas Thiago Silva au PSG. Et au sein du club de la capitale, on ne serait clairement pas sur la même longueur d’onde à propos du Brésilien. Alors que Leonardo persisterait toujours à ne pas prolonger Thiago Silva, cherchant même un nouveau défenseur central, au sein du staff du PSG, on aimerait bien voir le directeur sportif revenir sur sa décision. Il n’en serait rien, Leonardo ne voudrait pas continuer avec Thiago Silva alors que ce dernier serait pourtant prêt à revenir son salaire à la baisse pour pouvoir continuer avec les champions de France.