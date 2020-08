Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang aurait fixé des exigences colossales !

Publié le 3 août 2020 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Pierre-Emerick Aubameyang figure sur les tablettes du FC Barcelone, de la Juventus et de l'Inter, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité. Alors qu'Arsenal voudrait à tout prix le prolonger, le buteur gabonais réclamerait plus de 14M€ de salaire par an.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang serait de plus en plus incertain. Alors que l'attaquant d'Arsenal sera en fin de contrat en juin 2021, plusieurs cadors européens voudraient profiter de la situation. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le FC Barcelone, la Juventus et l'Inter s'intéresse de près à sa situation et pourraient tenter de le recruter lors du mercato estival. Alors qu'Arsenal voudrait le prolonger, Pierre-Emerick Aubameyang a fixé ses exigences à sa direction. Selon nos informations, l'international gabonais réclame un salaire XXL, mais ce n'est pas tout, puisqu'il souhaite également jouer en Ligue des Champions , et voir Arsenal recruter du lourd cet été. Alors que les Gunners ne joueront que la Ligue Europa la saison prochaine, Mikel Arteta devra tout miser sur le contrat et le recrutement. Et d'après les indiscrétions du Daily Mail , Pierre-Emerick Aubameyang aurait déjà fixé ses exigences.

Un contrat de plus de 14M€ pour Aubameyang ?