Mercato - Real Madrid : Les plans XXL de Zidane se compliquent pour le recrutement !

Publié le 4 août 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors qu’il avait activé plusieurs pistes XXL pour le mercato estival du Real Madrid avec notamment Jadon Sancho et Kai Havertz, Zinedine Zidane voit finalement ces deux profils opter pour l’Angleterre.

Toujours en quête de nouveaux talents pour renforcer le Real Madrid, Zinedine Zidane a vu grand pour son mercato estival 2020. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité en mai dernier, Zinedine Zidane souhaite mette le paquet sur Kai Havertz, le jeune prodige allemand du Bayer Leverkusen. Par ailleurs, nous vous révélions également l’intérêt du club merengue pour Jadon Sancho, mais là encore, Zidane n’est pas seul puisque l’ailier anglais du Borussia Dortmund est très courtisé depuis le début de l’été. D’ailleurs, l’entraîneur du Real Madrid est en train d’essuyer deux échecs…

Sancho prend la direction de MU

Comme l’a révélé Sport Bild ce mardi, Jadon Sancho aurait finalement trouvé un accord contractuel avec Manchester United qui semble avoir pris une longueur d’avance très nette sur le Real Madrid pour l’international anglais. Ce dernier, formé à Manchester City, pourrait donc rejoindre les Red Devils avec à la clé un contrat XXL de 17,5M€ par an, et il ne reste plus qu’à Manchester United de trouver un accord avec le Borussia Dortmund pour Sancho. Quant au Real Madrid, s’il souhaite vraiment renforcer son secteur offensif cet été, il devra vraisemblablement se tourner vers d’autres pistes…

Havertz paraît déjà loin