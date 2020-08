Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus, unique solution pour l’avenir de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 août 2020 à 15h30 par T.M.

Malgré un contrat qui le lie jusqu’en 2022 à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas dire non à un départ. Pour autant, c’est bien du côté de Turin que l’avenir du Portugais pourrait s’écrire, faute de solutions.

A 35 ans, Cristiano Ronaldo a encore brillé cette saison à la Juventus. Il n’empêche que l’avenir du Portugais est régulièrement remis en question. Faut-il alors s’imaginer un possible départ du quintuple Ballon d’Or ? « Cristiano est plus que convaincu de rester. Il est très bien avec nous », confiait dernièrement Fabio Paratici. Il n’empêche que le doute pourrait exister concernant la continuité de Cristiano Ronaldo à la Juventus. En effet, selon les dernières informations de France Football , le protégé de Maurizio Sarri se serait bien vu du côté du PSG face au faible niveau de jeu affiché par les Bianconeri en octobre dernier contre le Lokomotiv Moscou. Ni malheureux, mais ni heureux dans le Piémont, Cristiano Ronaldo aurait très bien pu aller voir ailleurs sans le coronavirus. En effet, dans l’entourage du Lusitanien, on a fait savoir que sans le confinement, un départ aurait été « très probable ». Mais reste encore à trouver un club capable de l’accueillir et visiblement, l’ancien du Real Madrid n’aurait pas tant de solutions que cela…

La nouvelle génération bloque Cristiano Ronaldo !