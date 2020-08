Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Verratti se prononce sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 4 août 2020 à 14h00 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, l’avenir de Lionel Messi est au centre des discussions. Et alors que la star du FC Barcelone est notamment envoyée au FC Barcelone, Marco Verratti s’est livré sur ce dossier.

Lionel Messi n’a plus qu’un an de contrat au FC Barcelone et à en croire les récentes informations en provenance d’Espagne, l’Argentin aurait décidé de stopper les négociations avec sa direction pour prolonger. De quoi donc jeter un froid sur son avenir en Catalogne, lui qui pourrait alors partir libre l’été prochain. Un coup de tonnerre se prépare-t-il au Barça ? L’Inter Milan serait en tout cas à l’affût pour récupérer Messi bien que du côté des Lombards, on a multiplié les démentis dernièrement. Le feuilleton autour de l’avenir de La Pulga fait énormément réagir et ce mardi, c’est Marco Verratti qui a évoqué le sujet.

« La preuve que la Serie A est revenue au sommet »