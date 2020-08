Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Verratti valide totalement le transfert d’Adrien Rabiot !

Publié le 4 août 2020 à 11h45 par T.M.

Après 6 mois de mise au placard au PSG, Adrien Rabiot s’est relancé l’été dernier à la Juventus. Un coup totalement validé par Marco Verratti.

Ne souhaitant pas prolonger son contrat avec le PSG, Adrien Rabiot était donc libre de s’engager où il le souhaitait l’été dernier. L’international français a finalement pris la direction de l’Italie pour s’engager avec la Juventus. Alors que le milieu de terrain termine sa première saison de l’autre côté des Alpes, l’heure est au bilan. Après des débuts compliqués et une adaptation délicate, Rabiot s’est totalement révélé en cette fin de saison, étant l’un des meilleurs Turinois dernièrement. L’ancien Parisien a donc tout pour s’imposer à la Juventus à l’avenir et ce n’est pas Marco Verratti qui dira le contraire.

« Un énorme coup »