Mercato - PSG : Leonardo serait déjà mal embarqué pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 4 août 2020 à 11h15 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Jamie Bynoe-Gittens pourrait néanmoins privilégier une autre destination puisque le Borussia Dortmund serait en pole dans ce dossier.

L’exode des jeunes du PSG est de l'histoire ancienne. Leonardo l'a récemment prouvé avec les prolongations de nombreux jeunes espoirs du club parisien. Un signal fort envoyé aux autres écuries européennes qui montre que le PSG peut garder ses jeunes après le triste exemple de Tanguy Kouassi parti librement vers le Bayern Munich. Des cadors européens qui seraient désormais la cible du PSG, qui surveillerait avec attention leur centre de formation pour chiper leurs pépites. Un grand espoir anglais de Manchester City aurait notamment tapé dans l’oeil du club parisien. Il s’agit de Jamie Bynoe-Gittens. Promis à un bel avenir, l’ailier anglais pourrait néanmoins filer entre les doigts des Parisiens car un autre club tiendrait la corde dans le dossier.

Dortmund en pole position pour la nouvelle piste du PSG ?